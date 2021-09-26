300 مليون جنيه لاستكمال مشروعات صرف صحى فى 3 قرى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الإنتهاء من استكمال تنفيذ مشروعات صرف صحى قرى الغريزات والبطاخ والوقدة بمركز المراغة، والتى توقف العمل بها منذ عام 2007، وتم إدراجها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن المشروعات يستفيد منها 58 ألف مواطن، وتشمل تلك المشروعات شبكات انحدار بأطوال 71456 متر بتكلفة 207.6 مليون جنيه وثلاث محطات رفع بتكلفة 26.4 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى تبلغ طاقتها التصميمية 6300 متر مكعب لكل يوم بتكلفة 94.6 مليون جنيه.

وأكد اللواء المهندس حسن محمد عبد الغنى، أن تنفيذ مشروعات الصرف الصحى يساهم فى المحافظة على البيئة والصحة العامة وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية، هذا بالإضافة إلى تحقيق رضا المواطنين.