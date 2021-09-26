وكالة الأنباء السودانية: الجيش يتصدى لمحاولة توغل إثيوبية بأراضى السودان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تصديها وإفشالها لمحاولة توغل للقوات الإثيوبية في الأراضي السودانية في قطاع ام براخيت في منطقة الفشقة بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

وقال العميد الطاهر ابوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح صحفي ان القوات المسلحة السودانية قد تصدت لمحاولة التوغل واجبرت القوات الأثيوبية على الانسحاب.

وفى سياق منفصل قد أكد السفير علي الصادق وكيل وزارة الخارجية السودانية المناوب في السودان، موقف بلاده الثابت بشأن حدوده مع اثيوبيا، مشددا على أن ما قام به السودان هو استعادة أراض تتبع له، ولديه من الوثائق ما يثبت ذلك، ولا يرى في الأصل أي نزاع حول الحدود مع إثيوبيا.

والتقى السفير علي الصادق، مع السفير روبرت دوغلر مدير إدارة إفريقيا جنوب الصحراء والساحل بوزارة الخارجية الألمانية.