وقال المقداد ـ في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية اليوم، " نتواصل مع الكثير من الدول الغربية، "لكن بطريقة خجولة" حتى الآن، ولا نريد الإفصاح عنها، خاصة أن الضغوط الغربية الأخرى ستتواصل ضد هذه الدول".