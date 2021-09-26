اليوم السابع
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وزير الأوقاف الأردني يحذر من تمكين اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات الأقصى

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:06 م
وزير الأوقاف الأردني يحذر من تمكين اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات الأقصى المسجد الاقصى المبارك
(أ.ش.أ)

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حذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة من مغبة تمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي للمئات من اليهود المتطرفين ممارسة اقتحامات وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال إن اقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة الإسلامية واستخدامهم الأبواق على باب الرحمة من الخارج، وكذلك اعتقال موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومنعهم من ممارسة عملهم المطلوب، جميعها أعمال مدانة ومرفوضة عقيدة وقانونا، وتعتبر اعتداءً صارخا ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة وتعدياً على مشاعر ملياري مسلم في العالم.

وشدد على أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية تبذل كل جهد ممكن لتنفيذ وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني بخدمة وحماية والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، موضحا انه مكان عبادة خالص للمسمين وحدهم لا يقبل الشراكة ولا التقسيم منذ أن أسري إليه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وعرج منه إلى السماوات العلى.

 

 

 

 

 


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