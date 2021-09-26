وزارة التخطيط: تسليم 31 مركزا تكنولوجيا متنقلا لمختلف المحافظات

كتبت أسماء امين

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم ورشة عمل لعرض ضوابط التشغيل والإعدادات الفنية للمراكز التكنولوجية المتنقلة المعنية بخدمات المحليات، وذلك بحضور المهندس/أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، و المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، ونواب المحافظين، وكذا ممثلي مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الورشة جاءت في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتصل بأفضل الطرق والوسائل الممكنة وتيسير الحصول على تلك الخدمات وذلك في إطار تحسين سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.

وأكدت التخطيط أهمية مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة والذي يهدف إلى تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتيسير عملية حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضا المواطن، مما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي أن الورشة شهدت استعراض الضوابط والإعدادات الفنية والإجراءات اللازمة لإنهاء المعاملات على المنظومة من داخل المراكز المتنقلة لتحقيق أقصى استفادة من تلك المراكز.

وشهدت الورشة استعراض عددًا من التجارب الناجحة بالمحافظات في إطار تطبيق مبادرة المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث أشاد الحضور بتوفير تلك المراكز والتي ساهمت بدورها في تقديم خدمات ترخيص المحلات للمواطنين في محال إقامتهم مما نال رضا المواطنين، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الورشة على أبرز أهداف مشروع المراكز المتنقلة والمتمثلة في تطوير وسائل تقديم الخدمات للمواطنين في أقل وقت ممكن وبتكلفة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمات.

كما تضمنت الورشة مناقشة كل الملاحظات من المشاركين للوصول إلى الهدف الرئيسي من المشروع والمتمثل في تحقيق أعلى معدلات كفاءة فيما يخص تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين، كما تم فتح باب النقاش مع السادة نواب المحافظين والحضور كافة حيث تطرق النقاش إلى أهمية التوسع في توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة بناءً على الاحتياجات الفعلية للمحافظات وبما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

يُشار إلى أن كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد وقعت برتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة وتدريب العاملين عليها، حيث تم تسليم عدد 31 مركز تكنولوجي متنقل لمختلف المحافظات، حيث تأتى مبادرة المراكز التكنولوجية في إطار الدور الرئيسي لوزارة التخطيط لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة كافة لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها وفي ضوء مبادرة حياة كريمة لكافة المواطنين.