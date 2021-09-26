مصلحة الضرائب: البطاقة الضريبية للتجارة الإلكترونية لن تستغرق 5 أيام

إبراهيم حسان

قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إن كل شخص يمتلك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويحقق منها إيراد من أى نشاط أو مهنة، فهو بحكم القانون ممول وخاضع للضريبة، مناشدا كل من يحقق أرباحا من السوشيال ميديا قائلا: "عليك التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع فى اختصاصها المكان الذى تزاول فيه النشاط، مع اصطحاب عقد الإيجار إذا كان مستأجر، أو عقد تمليك إذا كان المكان ملكك، وصورة بطاقة الرقم القومى، لاستخراج بطاقة ضريبية دون أى رسوم أو تكاليف، وفى خلال 5 أيام عمل سيكون معك بطاقة ضريبية".

وأضاف عبد السلام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة dmc، أن كل من يمتلك بطاقة ضريبية بشأن التجارة الإلكترونية فبات يعمل بشكل شرعى داخل الدولة المصرية، متابعا: "ضريبية الدخل تفرض على صافى الربح، وقيمتها محددة بنسبة 0% أى الإعفاء من الضريبة على أول 15 ألف جنيه للشخص، أما الـ15 ألف جنيها الثانية فعليهم ضريبة 2.5%، أى لو صافى دخل الشخص فى العام 30 ألف جنيه فصافى الضريبة المستحقة عليه هى 375 جنيها، أما الـ15 ألف الثانية عليها ضريبة 10%، والرابعة عليها 15% وهكذا"، مسترسلا: "الضريبة تصاعدية، أى أن كلما يزيد الدخل تزيد الضريبة".

وعن ضريبة القيمة المضافة، أوضح قائلا: "ضريبة القيمة المضافة يسجل بها الشخص إذا كان حجم مبيعاته وإيراداته السنوية 500 ألف جنيه فأكثر، وإذا وصل حجم الإيرادات إلى 500 ألف جنيه فأكثر، فسيتم تسجيل الشخص بضريبة القيمة المضافة، وسعر ضريبة القيمة المضافة 14%".

وأكمل "عفو ضريبى على كل السنوات السابقة للراغبين فى توفيق أوضاعهم الضريبية، وفئة الممولين البعيدين عن أعين الدولة نريدهم أن يكبروا أمام أعين الدولة كى يستفيد الطرفان، وإذا وضع شخص 500 ألف جنيه فى الملف الخاص به، فعليه ضريبة 2500 جنيه لمدة 5 سنوات حتى وإن زادت الفئة المالية للمول، وبعد الـ5 سنوات سيتم إجراء جديد لمدة 5 ونحن لدينا مصادر متعددة لحصر حجم تعاملات الممول".