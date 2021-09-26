مصرع 3 على الأقل وإصابة 50 فى خروج قطار عن القضبان بولاية مونتانا الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم أمس السبت عندما خرج قطار عن القضبان كان يقوم برحلة بين مدينتى سياتل وشيكاغو عن القضبان، فى شمال وسط ولاية مونتانا، مما أسفر عن انقلاب عدة عربات على جانبها، بحسب ما قالت السلطات، بينما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن عدد المصابين بلغ 50 شخصا.



القطار





وخرج قطار إمباير بالدر المتجه غربا عن مساره حوالى الساعى 4 مساء بالتوقيت المحلى، الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة. وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية فى الولايات المتحدة إن موقع الحادث كان على بعد 241 كيلومتر شمال شرق هيلينا وعلى بعد 48 كيلومتر من الحدود مع كندا.

وقال مسئول بالشرطة المحلية لوكالة أسوشيتدبرس إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد خروج القطار عن مساره. بينما قالت شركة امتراك إن هناك إصابات عديدة.



القطار بعد خروجه عن القضبان

وقال المسئولون إن القطار كان يقل 141 راكبا و16 من أفراد الطاقم. وكان القطار به قاطرتان وعشر سيارات، خرج ثماني منها عن مساره. وسارع سكان المناطق المجاورة لتقديم الدعم والمساعدة لركاب القطار.

وأظهرت صور تم نشرها عبر السوشيال ميديا عربات القطار ملقاة على جانبها ويقف الركاب على طول القضبان بعضهم يحمل أمتعته.. وقال مجلس سلامة النقل الوطنى إنه يرسل فريقا للتحقيق فى الحادث.



انقلاب عربات القطار



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن إحدى الراكبات فى القطار قولها غنها كانت نائمة فى السيارة الأولى عندما أيقظها الحادث. وقالت إنهما اعتقدت فى البداية أنه القطار يخرج عن مساره لأن لديها قلق وسمعت قصصا عن خروج القطارات عن مسارها. لكنها اكتشفت بعد ذلك أنه برغم أن عربتها لا تزال على القضبان، فإن العربات خلفها قد خرجت عن القضبان.