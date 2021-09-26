مشاريع تربية نحل العسل.. تدريب بجامعة القناة ضمن مبادرة "صنايعية مصر"

الإسماعيلية - صبرى غانم

تنظم جامعة قناة السويس برنامج مشاريع تربية نحل العسل، والمستمر على مدى ثلاثة أيام 26، 27، 28 سبتمبر الحالى ضمن المبادرة الرئاسية صنايعية مصر.

وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة على دور الجامعة المجتمعى، ومشاركتها الفعالة فى المبادرات الرئاسية المختلفة، والهادفة للارتقاء بالمواطن المصرى، وتحسين مستوى معيشته، وحل مشكلاته، موضحا أن الجامعة تشارك بالمبادرة الرئاسية صنايعية مصر من أجل الحفاظ على الحرف التراثية، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية الدخل.

يستمر البرنامج على مدار ثلاثة أيام، ويضم محاضرات نظرية وتدريبا عمليا، ويدير البرنامج الدكتور سليمان كامل الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات، والدكتور محمد شبل الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات، والدكتور محمود فرج رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

وتناول الدكتور سليمان كامل فى اليوم الأول للتدريب تعريف النحل وأنواعه، ومكونات مشروع عسل النحل، والمعدات المستخدمة فى مشروع نحل العسل، والشروط الواجب توافرها لإنشاء مشروع تربية عسل النحل، كما تناول مواسم إنتاج عسل النحل وأنواع المحاصيل التى يتغذى عليها النحل طوال العام والأوقات التى يتحتم إعطاء النحل تغذية صناعية.

ويستفيد من البرنامج التدريبى عشرون متدرب من جهات عديدة مديرية التربية والتعليم وحدة تكافؤ الفرص، كلية الطب البيطرى مركز مدينة القنطرة شرق، وطلبة كلية الزراعة.

يشرف على تنفيذ البرنامج التدريبى المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة.



جانب من التدريب



جانب من التدريب



جانب من التدريب



جانب من التدريب