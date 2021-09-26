مسيرة في رام الله للتنديد باستشهاد 5 شباب فلسطينيين على يد الاحتلال

(أ.ش.أ)

نظمت القوى الوطنية الفلسطينية مسيرة، اليوم في مدينة رام الله للتنديد بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا في القدس وجنين.

وجابت المسيرة شوارع رام الله، وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين بتوفير الحماية الدولية في وجه جرائم الاحتلال المستمرة.

وكان خمسة مواطنين فلسطينيين قد استشهدوا فجر اليوم /الأحد/ خلال تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة الغربية.