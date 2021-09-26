مد شبكة مياه بقرية طنسا وإنشاء مجمع خدمى وزراعة ضمن "حياة كريمة" ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إن قرية طنسا تشهد أعمال مد وتدعيم شبكة المياه بقرية طنسا، والتى تشمل تغيير مواسير الاسبستوس ومد الخدمة للمناطق المحرومة، وذلك ضمن عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تخدم أهالى قرى مركز ببا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وأضاف مدحت صلاح لليوم السابع، أنه يتم إنشاء المجمع الزراعى، والذى يتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بطنسا وتوابعها، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمى ضمن 12 مجمعا خدميا على مستوى المحافظة.