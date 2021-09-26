مدرسات بالغردقة يجملن مدرستهن استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

جمل مدرسات مدرسة أسماء بنت ابى بكر الابتدائية بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر والواقعة بمنطقة حفر الباطن، جملن المدرسة استعدادا لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد والذى من المقرر أن ينطلق خلال أيام.

وقام المدرسات وتحديدا مدرسات رياض الاطفال بالمدرسة برسم والتزين على حوائط المدرسة حيث شارك فى عملية تجميل المدرسة كلا من أسماء خلف، والمدرسة نصرة الصغير، وشارك فى العمل مدرسات التربية الفنية بالمدرسة.

من جانب اخر قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الأزهرية مجانا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأزهر استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب.

ويقوم قطاع المعامل بالشركة من خلال فرق متخصصة بتطهير وتعقيم خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة بالإضافة إلى إجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.



مدرسات مدرسة اسماء بنت ابى بكر يجملن المدرسة



مدرسة اسماء بنت ابى بكر بالغردقة



تجميل المدارس بالغردقة



تجميل المدارس استعدادا للعام الدراسي