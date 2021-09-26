محافظ بنى سويف يفتتح معارض "أهلاً مدارس" لتوفير المستلزمات الدراسية بتخفيضات

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف معارض "أهلاً مدارس" والتى أقامتها الغرفة التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بمناسبة العام الدراسى الجديد، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع فى إقامة المعارض، حيث تم إقامة معرضين بمدينة بنى سويف العاصمة وبشرق النيل، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ولتخفيف الزحام والتكدس.

وتفقد المحافظ المعرضين: الأول بمركز شباب المدينة شرق النيل، بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية والمعرض الثانى بميدان المديرية بمدينة بنى سويف بالتعاون مع مجلس شباب أعمال الغرفة التجارية، وتجول داخل أقسام المعارض التى تضم كافة احتياجات طلاب المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التى يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلى ، وأنواع متعددة من السلع والمعروضات.

أعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح المعرضين اللذين يضمان كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية ،مشيداً بجودة المعروضات،خاصة وأنها تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح من25 إلى30 %،وتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول،مشيراً إلى أن أهمية التوسع فى تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن للتيسير على المواطنين،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية،بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم.

وتحدث المحافظ مع المترددين على المعارض لمعرفة رأيهم المنتجات المقدمة،حيث أعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة، مشددا على التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة ومدى توفير متطلبات الطلاب بكافة المراحل،مؤكداً على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتجنب الزحام والتكدس فى ظل الإقبال المتوقع على المعرض.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو شحاتة على أن المديرية بتكليفات من المحافظ"د. محمد هانى غنيم " تقدم كافة التسهيلات اللازمة للتوسع فى هذه المعارض التى توفر احتياجات الأسرة السويفية من السلع والأدوات المدرسية،سواء التى توفرها بالمجان أو بأسعار مخفضة للجمهور ، وذلك يأتى ويتسق مع الجهود التنموية التى تنفذها الدولة المصرية فى شتى القطاعات الخدمية والحيوية.

وأشار رئيس المدينة المحاسب هانى الجويلى إلى توجيهات المحافظ بتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض،وتشكيل لجان متابعة للتفقد الميدانى لسير العمل بها طوال فترة الإقامة ، والتعاون مع مديرية التموين فى الرقابة على السلع والأسعار بما يضمن تحقيق الهدف من إقامة هذه المعارض وهو توفير السلع الأساسية والموسمية بأسعار مخفضة لجمهور المواطنين.

ومن جانبه أشار رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف حسن جعفر إلى أن إقامة المعارض الموسمية تأتى ضمن جهود الغرفة المتنوعة لدعم لجهود الدولة التنموية بالمحافظة،لاسيما وأن القيادة الحالية تدعم بشكل غير مسبوق تلك الأنشطة والبرامج التى تنفذها الغرفة بالتعاون مع شركاء التنمية من المجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب وغيرهم ، مؤكدا على تنوع المجهودات التى تنفذها الغرفة من منطلق المسؤولية الاجتماعية.

فيما أوضحت نهى الحميلى رئيس لجنة المعارض بالغرفة التجارية"عضو مجلس النواب السابق" أن الغرفة التجارية من خلال هذه المعارض تساهم فى دعم جهود المحافظة الهادفة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة،مشيرة إلى التيسيرات التى تقدمها أجهزة المحافظة بتوجيهات المحافظ"د.محمد هانى غنيم"الذى يولى ذلك الملف أهمية كبيرة، منوهة أن رئيس الغرفة الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية قد أشرف شخصيا على تنفيذ المعرضين اللذين يمثلان دعما ملموسا لاحتياجات المواطنين الأساسية.



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