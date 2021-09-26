محافظ بنى سويف يبحث مع الجامعة بروتوكول تعاون لدعم المناطق الصناعية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية أن تكون الجامعات شريكاً محورياً واستشارياً علمياً لمنظومة العمل التنفيذى فى كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها المحافظة، وأن تعمل كافة مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد فى سبيل تسريع وتيرة التنمية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جامعة بنى سويف تعد ركيزة أساسية فى منظومة العمل التى تمضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى الفترة الحالية والمقبلة، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030.

كما أكد محافظ بنى سويف على أهمية تعزيز الشراكة بين المحافظة وجامعة بنى سويف، خاصة مع المستوى العلمى والمهنى المميز الذى حققته الجامعة فى مجال البحث العلمي، وذلك من خلال قيادة تمتلك رؤية طموحة ولديها كوادر علمية وبحثية لقامات وأساتذة أجلاء، ونخبة من الباحثين الواعدين من الأساتذة الشباب فى مختلف المجالات، الأمر الذى يعد ميزة نسبية وموردا متميزا تمتلكه المحافظة لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الجامعة تمثل بيت الخبرة ومركز المشورة العلمية والبحثية،لاسيما وأن المحافظة حاليا لديها استراتيجيه تنموية لـ 10 سنوات قادمة تشمل 6 قطاعات اقتصادية تمتلك فيها المحافظة ميزات نسبية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بهيئة مكتب ربط البحوث بالصناعة التابع لمركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة بنى سويف، والذى ضم: الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذى لمركز تطوير الأداء الجامعي،والدكتور محمد أبو السعود مدير مكتب الاستشارات وربط البحوث بالصناعة، الدكتور حاتم نائب مدير مكتب الاستشارات.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ، تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجامعة فى العديد من المجالات، وبحث الترتيبات الأولية والإعداد لعقد بروتوكول تعاون بين الجانبين فى مجال تقديم الدعم الفنى والاستشارات العلمية والصناعية والبيئية فى التخصصات المختلفة للإسهام فى حل المشكلات التى تواجه المناطق الصناعية بدائرة المحافظة، من خلال الاستعانة بالخبرات والكوادر والاستشارات العلمية التى تتوافر بالجامعة،موجها المعنيين من مكتب الاستثمار والمناطق الصناعية بالتنسيق مع أعضاء مكتب البحوث بالصناعة وتوفير كافة البيانات والتفاصيل المطلوبة وتحديد أوجه التعاون التى من المقرر أن يتضمنها البروتوكول المزمع توقيعه بعد الانتهاء من الاتفاق على كافة البنود وأوجه التعاون.

نقل مسؤولو مكتب ربط البحوث بالصناعة بجامعة بنى سويف تحيات وتقدير رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن للمحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، مؤكدين حرص رئيس الجامعة على دعم سبل التعاون والشراكة مع المحافظة فى كافة المجالات التنموية، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للجامعة، ومن ناحية أخرى دعم التوجه الحالى بالدولة المصرية نحو ربط العمل الأكاديمى بالجانب التطبيقى وسوق العمل بما يدفع جهود الدولة التنموية وفقا لمحددات وأطر التنمية المستدامة،ووفقا لرؤية مصر 2030.