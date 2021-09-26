اليوم السابع
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محافظ المنيا يصدر قرارا بتثبيت 7960 عاملا بالديوان العام والوحدات المحلية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:11 م
محافظ المنيا يصدر قرارا بتثبيت 7960 عاملا بالديوان العام والوحدات المحلية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القرار رقم 473 بتاريخ 22/9/2021، والمتضمن تثبيت 7960 موظفا بصفة شخصية بالوظائف والدرجات والمجموعات النوعية الموضحة بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة، وذلك بعد إنهاء لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذي يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة، المرحلة الثانية.

وأكد محافظ المنيا، أن القرار يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وإتاحة بيئة عمل جيدة من خلال تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وتحقيقاً للصالح العام للعاملين بالمحافظة، لضمان الاستقرار الوظيفي والارتقاء بالمنظومة الإدارية ورفع كفاءة العاملين.

ويتقدم المحافظ، بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين، لافتا الى أنه جاري دراسة الأوضاع الوظيفية لباقي العمالة ، وموجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.

 


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