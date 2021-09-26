محافظ المنيا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومحطة وسيطة بمركز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة المخلفات الصلبة – المرحلة الثالثة، وذلك بحضور المهندس محمد فتحي، مدير المشروع ، المهندس محمود الأصنعي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، دكتورة ندى عاشور، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ومديرى إدارات المخلفات الصلبة بجميع المراكز.

أكد المحافظ على الاهتمام الشديد بدعم منظومة المخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا أن مشكلة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها، تعد من أكثر التحديات والتى نعمل على حلها ، حيث ستتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، إنشاء مصنع حديث بالطريق الصحراوى الغربى غرب مدينة المنيا بقرية طوخ الخيل، لإعادة تدوير المخلفات البلدية وإنتاج السماد العضوى بطاقة 500 طن / يوم ، كما سيجرى إنشاء محطة وسيطة، وأضاف المحافظ أن المصنع سيساهم بشكل كبير فى التخلص من مشكلة المخلفات، والتى تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيرا، ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية، حيث سيستقبل المصنع الجديد المخلفات من مدينتى المنيا وأبوقرقاص ومراكزهم، وقد تم إنشاء مصنع بمدينة العدوة فى المرحلة الثانية للمشروع عام 2018 .

وأعرب المحافظ عن خالص شكره لوزارتى التنمية المحلية والبيئة على الاهتمام الكبير بمحافظة المنيا، معلنا دعمه الكامل لكافة البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات و المحطات الوسيطة، لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وقدم المهندس محمد فتحي، مدير مشروع إدارة المخلفات الصلبة، عرضا تفصيليا حول الموقف التنفيذى للمشروع ، مؤكدا أن وزارة البيئة وضعت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA وبالتعاون مع محافظة المنيا إستراتيجية لتحديث وتطوير نظام إدارة المخلفات فى محافظة المنيا بالاستفادة من الخبرة والتقنيات الإيطالية فى هذا المجال، لافتا أن المرحلة الثالثة للمشروع ستتضمن العديد من الأهداف منها رفع قدرات الإدارة العامة للمخلفات الصلبة فى محافظة المنيا من خلال تقديم الدعم الفنى لمراجعة وتنفيذ المخطط الرئيسى للمحافظة الذى أعده جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام 2018 ، إلى جانب رفع مستوى الوعى العام فى محافظة المنيا حول أفضل ممارسات نظام إدارة المخلفات الصلبة وفقًا للمخطط الرئيسى المعد، والترويج للعادات الصحيحة التى تدعم تطوير التخلص الآمن من المخلفات ومعالجتها فى المحافظة.

واستعرضت دكتورة سامية جلال، و دكتور محمد الزيات، ممثلا فريق العمل لاستشارى المشروع عرضا تفصيليا لنطاق عمل المشروع والجدول الزمنى ، ومهام اللجنة رفيعة المستوى والغرض منها وكذلك الأنشطة التى تم تنفيذها خلال شهرى يوليو وأغسطس واستعرض النتائج الأولية وكذلك خطط العمل المستقبلية والمستهدف حتى شهر نوفمبر 2021.