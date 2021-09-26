محافظ المنوفية يلتقى استشارى مشروع القطار الكهربى ويؤكد تقديم كافة أوجه الدعم

المنوفية - محمود شاكر

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بالمهندس أسامة زكى استشارى مشروع القطار الكهربائى السريع ومفوض من الهيئة القومية للإنفاق والوفد المرافق له، يأتى هذا فى إطار التنسيق لإعداد دراسات إنشاء خطوط السكك الحديدية السريعة الرابطة بين العين السخنة والعلمين الجديدة ومرسى مطروح مروراً بمدينة السادات، حضر اللقاء اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حيث تم مناقشة رصد الحركة المرورية للشاحنات والمركبات عند مداخل ومخارج مدينة السادات وكذا محطة السكة الحديد المقترحة بالمدينة والتى تقع غرب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى أمام مدينة السادات .

وأشار المهندس أسامة زكى أن هذا المشروع العملاق يعتبر بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر، لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للقطارات تبلغ 250 كم / ساعة ومؤكداً أن المشروع يشمل 21 محطة منها محطات للقطار السريع و12 محطة إقليمية، وأنه سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومى العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذى يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.