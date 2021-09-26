اليوم السابع
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بالتنسيق مع الجمعية الشرعية..

محافظ المنوفية: لحوم ومواد غذائية وشنط مدرسية للأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:57 م
محافظ المنوفية: لحوم ومواد غذائية وشنط مدرسية للأسر الأولى بالرعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الأحد، إلى توفير نصف طن لحوم، 1000 كوتشى، 500 شنطة مدرسية، 500 كرتونة مواد غذائية متنوعة تتضمن أرز، تمر، مكرونة، زيت، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، كما أضاف محافظ المنوفية إلى أن هناك خطة للتوزيع على الحالات الأكثر احتياجاً لتحسين جودة حياتهم المعيشية .

جاء ذلك فى إطار جهود اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدؤوبة والمستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم الضرورية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى .


الجمعية الشرعية

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