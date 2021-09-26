محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية الـ 10 على مستوى مركز ومدينة طوخ، وذلك فى إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات، شملت الحركة تنقلات لـ 9 من رؤساء الوحدات المحلية، فيما بقى محمد أبو النور رئيسا للوحدة المحلية بأجهور الكبرى.

وشملت الحركة ندب كلا من عبد الفتاح العزب للعمل رئيسا للوحدة المحلية بترسا، وصبحى إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية ببلتان، وأيمن حسين رئيسا للوحدة المحلية بالعمار الكبرى، ورضا قنديل رئيسا للوحدة المحلية بمشتهر، ومحمود أحمد رئيسا للوحدة المحلية بكفر منصور، ونجلاء شعبان رئيسا للوحدة المحلية بميت كنانة، وعماد الشاعر رئيسا للوحدة المحلية بنامول، وريهام عبد الرحيم رئيسا للوحدة المحلية بالدير، ومحمود عبد المعز رئيسا للوحدة المحلية بأكياد دجوى، فيما تم الإبقاء على محمد أبو النور رئيسا للوحدة المحلية بأجهور الكبرى.

كما أصدر "الهجان"، قرارا بإلغاء ندب علاء حسنى من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمدينة قها جهة عمله الأصلية، وكذلك تكليف نعمات مهدى من العاملين بالمستوى "الثانى أ" بمجموعة التنمية الإدارية للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لحين شغلها بالطرق القانونية.