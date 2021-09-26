محافظ القليوبية يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية والتنظيم

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن ومراكز وأحياء المحافظة، حيث تضمنت حركة التنقلات الخاصة بالإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس مدن ومراكز وأحياء القليوبية كلًا من: رشا عبد الصادق مديرًا للإدارة الهندسية بقليوب، وصفاء عبد المنعم لقها، وحنان معوض لكفر شكر، ومريم عوض لحي شرق شبرا الخيمة، وحمد إسماعيل لشبين القناطر.

وتضمنت تجديد الثقة في كل من مدحت مختار مديرا للإدارة الهندسية بطوخ، ونجاة صلاح لحي غرب شبرا، وصلاح أمين لمدينة الخصوص، ومنى عبدالعزيز للقناطر الخيرية، وصباح سالم لمركز ومدينة الخانكة.

كما تقرر تعيين إبراهيم فودة مديرا للتنظيم بمركز ومدينة قليوب، وأمير فوزي لبنها، وليلى نبيل لطوخ، ومنى الخولي لشبين القناطر، وحاتم عبدالحكيم لمركز ومدينة كفر شكر.

وتجديد الثقة في كلا من نبيل ساويرس مدير للتنظيم في مدينة قها، وحمدي قطب بحي غرب شبرا، ودينا ماهر بحي شرق شبرا، وعبدالكريم شحاتة بمدينة الخصوص، وسمير عبدالرحمن بالقناطر الخيرية، وعادل جاد بمركز ومدينة الخانكة.

وشمل القرار نقل كلا من: محمود السيد علي ديوان عام المحافظة، ودعاء بندق لمدينة قها، ونادية رفعت، وهاجر رشاد لمركز قليوب، وسمير السيد، وهبة الله أحمد، وانتصار صالح، وخليل عبدالمجيد لحي شرق شبرا، وهند أحمد، ولمياء سعد لمدينة الخصوص.