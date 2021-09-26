محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وعلى الطريق الدائري، حيث تم المرور على شوارع 135 و15 مايو وشارع بهتيم وأمام مساكن إسكو وشارع ترعة الإسماعيلية بحى شرق شبرا الخيمة، كما تم المرور على شارع أحمد عرابى وشارع كريستال عصفور بحى غرب شبرا الخيمة لمتابعة منظومة النظافة بها، حيث وجه المحافظ بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع، موجها برفع تراكمات الأتربة والردش من أمام مستشفى الناس على ترعه الإسماعيلية.

كما شدد المحافظ، على رفع الأتربة من جانبى الطريق بمحور العصار من نزلة الطريق الدائرى حتى حدود القاهرة مع المتابعة اليومية، كما وجه رئيس حى شرق شبرا الخيمة بإعادة تأهيل المطابق المتواجدة بشارع 150مايو، ومساواتها مع طبقة الأسفلت.

جاء ذلك فى إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومى بالعبور، وحرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أى تراكمات للقمامة أو الأتربة، مؤكدا على خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وناشد محافظ القليوبية، المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الإلتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضارى والجمالى للمدينة، موجها بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا فى الصناديق الخاصة بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبه السكرتير العام، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة.



محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا



محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا



محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا



محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشبرا