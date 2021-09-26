محافظ الفيوم يترأس اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة

الفيوم - رباب الجالى

ترأس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الأحد، اللجنة المركزية لمتابعة موقف "كورونا" بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض أخر المستجدات والإجراءات المتبعة لتلقى اللقاح المضاد لكورونا للعاملين بمختلف القطاعات والمديريات، ومتابعة نسب تلقى اللقاح، لافتًا إلى أن محافظ الفيوم وجه بسرعة تلقى كافة العاملين للقاح خلال الشهر الجارى ما لم يكن هناك مانع طبى لذلك.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول نسب إشغال المستشفيات المركزية، ومراجعة مخزون الأكسجين بها، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بملء كافة اسطوانات الأكسجين لتكون جاهزة عند الحاجة، والتنسيق بين مديرية الصحة وجامعة الفيوم فى نقل حالات الحوادث المتقدمة.

ووجه المحافظ بتكثيف عمل الرائدات الريفيات، والعمد ومشايخ القرى، والكيانات الخاصة بالمرأة، والقيادات الطبيعية، للتوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا إرشاد الفرق المتنقلة لأماكن تواجد كبار السن لتطعيمهم.

وأكد محافظ الفيوم، على التنسيق بين مختلف القطاعات والمديريات، ومديرية الصحة لتنظيم عمل الفرق المتنقلة لتلقى اللقاح، لتوفير الخدمات للموظفين بمقار العمل استثمارا للوقت والجهد وتيسيرًا فى تلقى الخدمة، وذلك للانتهاء من تلقى كافة العاملين المستهدفين للقاح بمختلف القطاعات خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدا أنه لن يستثنى من تلقى اللقاح إلا بتقرير طبى معتمد.

ولفت المحافظ، إلى أهمية التوسع فى مراكز تلقى اللقاح الثابتة، والفرق المتحركة، فضلًا عن مراكز تلقى اللقاح للراغبين فى السفر، بهدف حماية المواطنين وحفاظًا على صحتهم، مع ضرورة تكثيف ومتابعة الحملات الدورية، للتأكد من التزام المواطنين، والمنشآت التجارية، والسياحية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والقرارات الوزارية، بالتنسيق بين مسئولى الصحة، ومجالس المدن، والشرطة المتخصصة.