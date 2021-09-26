محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء النقطة الوسيطة للجمع والفرز الآمن بزفتى

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، أعمال تشييد وبناء النقطة الوسيطة بزفتى والمقامة على مساحة 11 ألف متر لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها، مما يساهم فى الحد من تجمعات القمامة العشوائية، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم داخل مدينة زفتى، رافقه خلالها الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وأكد المحافظ أن الدولة تولى إهتماماً برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع فى إقامة محطات وسيطة لتجميع وفرز المخلفات ومصانع لتدوير القمامة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع .

وأضاف محافظ الغربية أن النقطة الوسيطة بزفتى قد صدر لها قرار تخصيص رقم 330 لسنة 2019 تنفيذاً لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك النقطة بنهاية أكتوبر المقبل.