محافظ الدقهلية يوجه بمنع أى مسئول من غلق تليفونه لسرعة التواصل معه

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع مديرى إدارات مكتب المحافظ والمتابعة والدعم الفنى والمشروعات والعشوائيات والشئون المالية والإدارية والمركبات وجهاز النظافة والبيئة والمخلفات الصلبة والمشروعات والشئون المالية والادارية والدعم الفنى وذلك بحضور وكيل وزارة الإسكان ورؤساء مراكز دكرنس وميت غمر والسنبلاوين.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجارى بنطاق المحافظة وقد أكد "مختار" على أن كل مسئول فى موقعة يقع على عاتقه متابعة كافة الأعمال المنوطة به وخاصة ما يتعلق بالمشروعات الجارى تنفيذها فى نطاقه لسرعة دخولها الخدمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ووجه "المحافظ" بمنع قيام أى مسئول فى كافة المستويات التنفيذية من غلق تليفونه لسرعة التواصل معه فى أى وقت لانهاء مطالب وإحتياجات العمل المكلف به حرصا على مصالح المواطنين، وأشار المحافظ لأهمية التوقيت الزمنى لإنجاز أى عمل تحقيقا للصالح العام.

كما وجه "مختار" للمتابعة الجادة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وعرض أسبوعى بموقف كل مشروع لتذليل عقبات التنفيذ.

وطالب "المحافظ" بسرعة الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة الحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن والأحياء فى توقيتاتها الزمنية وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع كلف "مختار" مدير عام جهاز النظافة بسرعة الانتهاء من الحصر الشامل للوحدات السكنية بالمنصورة والانتهاء من تعميم الجمع السكنى للقمامة بنطاق حى شرق المنصورة على غرار ما تم فى حى غرب المنصورة.

كما كلف " المحافظ" وكيل وزارة الإسكان بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى اجا المركزى بالتعاون مع قطاع الصحة والمجتمع المدنى بمركز ومدينة اجا.

يأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.