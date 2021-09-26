محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال الإنارة بأحياء المدينة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أعمال الخطة الاستثمارية بالأحياء الثلاثة داخل مدينة الإسماعيلية وتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة .

حيث قام حي أول بإحلال وتجديد وصيانة عدد 20 كشاف بشارع محمد على و 6 كشافات بشارع الجيش وإسماعيل سرى، و10 كشافات بالمحطة الجديدة وشارع الأهرام وآمون، بالإضافة إلى صيانة 15 كشاف بالبهتينى ومنطقة الجامعة القديمة.

وقام حي ثان بتنفيذ خطة لإحلال وتجديد كشافات الإنارة، واستبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات الإنارة الليد وتغيير 16 كشاف بشارع الثلاثينى بمنطقة عرايشية مصر، كما تم تنفيذ خطة لإحلال وتجديد 100 عامود إنارة بالجزيرة الوسطى لشارع المدارس بمنطقة عرايشية مصر.

كما أنهت أطقم الكهرباء بحي ثالث أعمال إحلال وتجديد شبكة إنارة الطريق الموازي للطريق الدائري بداية من مسجد الدوحة وحتي منطقة التأمين الصحي، وإنارة محيط مسجد " القدوس " الداخلي متفرع من طريق الكوكاكولا، وذلك بالتوازي مع إحلال وتجديد المحاور الرئيسية في نطاق الحي.

وأكد محافظ الاسماعيلية، على إستمرار حصر كافة المناطق المحرومة من الإنارة، ورفع كفائتها، وتكليل كافة الجهود لإنارة كافة قطاعات المحافظة .