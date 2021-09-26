اليوم السابع
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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل

الأحد، 26 سبتمبر 2021 10:15 ص
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل المسجد الاقصى المبارك
(أ.ش.أ)

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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الإبراهيمي الشريف في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في وقت سابق من الشهر ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي من إغلاقات متواصلة ومنع لرفع الأذان، وطرد الموظفين من المسجد، مؤكدة أن هذا اعتداء صارخ وتعد خطير على المسجد الإبراهيمي الشريف وسعي للسيطرة الكاملة عليه.. داعية المنظمات الدولية لإيقاف الاحتلال عن انتهاك حرمات المسجد، الذي يعتبر وقفًا إسلاميًا خالصًا ولا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه.

 

 


المسجد الأقصى

فلسطين

القدس

مستوطنين

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