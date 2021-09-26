وأكد وزير التربية والتعليم في قراره أن تأجيل بدء الدراسة يأتي حرصا على تأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، ولإفساح المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين، وهو ما استوجب تأجيل موعد بدء الدراسة لفترة قصيرة.



‏ورغم ارتفاع أسعار الوقود في لبنان وتحرير الدعم عن المازوت بشكل كامل، إلا أنها لا تزال غير متوفرة بشكل كامل، وسط توقعات برفع الدعم نهائيا عن الوقود خلال الأيام المقبلة.



ويترقب اللبنانيون الاستقرار على سعر ثابت للوقود ليتم على أساسه تحديد بدل الانتقال للموظفين والمدرسين، ووضع تسعيرة ثابته للنقل وتوفير بدائل لتيسير عملية الانتقال في ظل الارتفاع الطردي في جميع أسعار السلع والخدمات بمجرد زيادة أسعار الوقود.