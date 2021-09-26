قنصل الصين بالإسكندرية: صدرنا 770 مليون جرعة لقاح كورونا لأكثر من 100 دولة

الإسكندرية أسماء على بدر

قالت جياو لينغ، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إنه تحل اليوم الذكرى الـ72 لتأسيس الصين الجديدة والذكرى المئوية الحرب الشيوعى الصينى واستطاعت الصين أن تحقق إنجازات جلبت أنظار العالم أجمع، مشيرة إلى أن الصين عملت على دمج الوقاية من الوباء ومكافحته وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية معا.

وأضافت فى بيان اليوم أن الصين حققت نموا إيجابيا فى عام 2020 وعملت على اقامة مجتمع رغيد الحياه على نحو شامل وحققت إنجازا فى القضاء على الفقر وتشرع الآن فى بناء دولة اشتراكية قوية وحديثه.

وأوضحت أنه منذ اندلاع الوباء ساهمت الصين فى التعاون الدولى وصدرت مواد وقائية من الأوبئة إلى أكثر من 200 دولة وقدمت 770 مليون جرعة لقاح لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية مما يساهم فى مكافحة الوباء فى العالم.