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قطع المياه عن منطقة شرق المحطة بمدينة أشمون فى المنوفية غدا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:00 ص
قطع المياه عن منطقة شرق المحطة بمدينة أشمون فى المنوفية غدا انقطاع المياه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قطع المياه عن منطقة شرق المحطة بالكامل بمدينة أشمون غدا الاثنين 27-9-2021م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم.

 

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد وربط الشوارع الفرعية على الخطوط الجديدة بشارع عبد المنعم رياض بمدينة أشمون.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.


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