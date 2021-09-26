اليوم السابع
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سفير اليابان يزور حديقة 6 أكتوبر فى حلوان

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:38 م
سفير اليابان يزور حديقة 6 أكتوبر فى حلوان سفير اليابان يزور حديقة 6 أكتوبر بحى حلوان
كتب سيد الخلفاوى

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زار سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، جناح طوكيو بحديقة 6 أكتوبر بحي حلوان بحضور اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، ورئيس حي حلوان في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية واليابان، والتعاون المثمر والبناء بين القاهرة وطوكيو، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على عمق العلاقات المصرية اليابانية وتقدير العاصمة، الحضارة اليابانية العريقة والشعب الياباني الشقيق.
 
وتضم القاهرة نحو 300 حديقة ومتنزه، بينها 30 حديقة تقريبا، بينها الحديقة الدولية بمدينة نصر، وبها 18 جناحا دوليا، يتبع كل جناح دولة، ويضم كل جناح أهم المعالم السياحية بالدولة التى يمثلها، وتم تصميمها من خلال سفارات الدول بالقاهرة، لتظهر معالم الأجنحة بنفس الشكل الموجودة فى الدولة.
 
وتعتمد الحدائق فى أعمال الصيانة على الجهود الذاتية، فلدى محافظة القاهرة ورش خاصة بهيئة النظافة وأخرى تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة تصنع من خلالها المقاعد والأسوار كما تستغل مخلفات الأسوار والمقاعد فى إعادة إنتاجها بأيدى العمال ما يوفر الكثير من النفقات.
 
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القاهرة

السفير اليابانى

حدائق القاهرة

الحدائق

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