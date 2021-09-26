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سعر الريال السعودى اليوم الأحد فى مصر

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:00 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد فى مصر ريال سعودى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26 -9-2021، الموافق أول أيام عمل للبنوك استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره باخر تعاملات للبنوك الخميس الماضى قبل عودتهم من العطلة الأسبوعية.
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.17  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.16  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.17  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.17  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.15  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.
 

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