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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى

الأحد، 26 سبتمبر 2021 01:30 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدينار الكويتى تباينا ملحوظا اليوم الأحد 26-9-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.28 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.33 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.98 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.97 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.97 جنيه للشراء.
 
52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.28 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.33 جنيه.
 
52.33 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 52.30 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.
 
52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

51.98 جنيه للشراء.
 
52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.
 
52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.44 جنيه للشراء.
 
52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.31 جنيه للشراء.
 
52.35 جنيه للبيع.

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