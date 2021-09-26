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سعر الدواجن اليوم الأحد.. الكيلو يتراوح بين 29-32 جنيها

الأحد، 26 سبتمبر 2021 10:59 ص
سعر الدواجن اليوم الأحد.. الكيلو يتراوح بين 29-32 جنيها دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-9-2021  استقرارا وفقا للأسعار الرسمية، حيث تراوح سعر الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 29-32 جنيها. 
 
وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو بـ44 جنيها، والدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو.  
 
وسجل  البيض الأبيض 42-43 جنيها  للكرتونة سعر المزرعة، وأسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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