اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الطن بين 14300-14700 جنيه للطن

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:00 ص
سعر الحديد اليوم الطن بين 14300-14700 جنيه للطن الحديد
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-9-2021 استقرار، حيث تراوح سعر طن الحديد بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن. 
 
واستقر سعر الأسمنت البورتلاندي بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" فيتراوح الطن بين 2350-2450 جنيها للمستهلك. 
 
وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 

اسعار الحديد

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اسعار حديد التسليح

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