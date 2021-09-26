"زراعة بورسعيد" تعلن إزالة 87 فتحة رى مخالفة فى منطقة بحر البقر الغربية

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس كامل تويج وكيل مديرية الزراعة ببورسعيد، أنه تم إزالة 87 فتحة رى مخالفة بمنطقة بحر البقر الغربية، وذلك فى إطار الاستعداد لإزالة كافة المزارع السمكية المخالفة وتحويل الأرض إلى استزراع نباتى بعد استكمال البنية التحتية لتضاف إلى الرقعة الزراعية.

وأشار خلال لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك ما يقرب من 5000 فدان سوف يتم إضافتها إلى الأرض الزراعية للقطاع الزراعى لمحافظة بورسعيد.

وقال "تويج" إننا نرصد المزارع السمكية المخالفة تمهيدًا لإزالتها فضلًا أنه يتم أيضًا التصدى للفتحات الموجودة على الأراضى بالمخالفة سواءً على المصارف أو المراوى حتى تكتمل المساحة إلى نقوم بتغطيتها مع مراعاة غلق المساحات التى تؤدى إلى عدم وصول المياه إلى المزارع السمكية تمهيدًا لتحويلها من الاستزراع السمكى إلى الإنتاج النباتى المقنن.

وأضاف تويج، أن هناك تنامى فى الأرض الزراعية وعلى سبيل المثال الموسم الصيفى للعام الماضى 2020 كان إجمالى المنزرع 54 ألف فدان وفى 2021 إجمالى المنزرع حاليًا 62 ألف فدان بزيادة 8000 فدان عن العام الماضى.

وتابع أن الزيادة ترجع إلى التصدى للمزارع السمكية وإزالتها وتحويلها إلى أراضى استزراع نباتى ودخول الأراضى التى تحت الاستصلاح إلى دائرة الاستزراع النباتى والإنتاجى.

ومن جهة أخرى أكد وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد أن القانون كلف الهيئة العامة لمشروعات التعمير بصفتها جهة الولاية على الأرض إزالة المخالفات بعد تحرير المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.