رصف طريق المشير "أحمد إسماعيل - الكاكولا" فى الإسماعيلية .. فيديو وصور

الإسماعيلية - صبرى غانم

اعلن المهندس أحمد الشيمى مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الرصف بطريق المشير أحمد اسماعيل "الكاكولا" بداية من مزلقان آمون وحتى ميدان عثمان أحمد عثمان بطول حوالى 2 كيلو متر.

وأشار الشيمى إلى أن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية أعطى توجيهات بسرعة تدبير الميزانية اللازمة للانتهاء من هذا المحور الهام الذى يربط جنوب الاسماعيلية بشمالها، بالاضافة الى سهولة الوصول الى طريق محمد على ثم الى الطريق الدائرى ومنه الى طريق الاسماعيلية مصر الصحراوى ومتجه ايضاً الى بورسعيد بالاضافة الى سرعة الانتهاء قبل دخول العام الدراسى الجديد.

وأضاف المهندس أحمد الشيمى ، أن اسباب تأخير انتهاء الأعمال هى التنسيق مع هيئة قناة السويس لتغيير شبكة مياة الشرب واستبدال مواسير الاسبستوس المحظور استخدامها عاليماً لانها تضر بصحة الانسان وتلوث مياة الشرب .

مشيراً إلى أن هيئة قناة السويس، أسرعت فى تنفيذ الأعمال مبكراً وفقاً لخطة مديرية الطرق حتى لايتسبب فى مشاكل أخرى وتكسير الشارع مرة اخرى وبعد تدخل اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية نجحت جهودة مع المسئولين بهيئة قناة السويس للاسراع فى استبدال شبكة المياة وحل مشاكل الصرف الصحى والكهرباء وتحديث منظومة صفايات مياة الامطار على جانبى الطريق.

وقال الشيمى إن الطريق شهد توسعات كبيرة ليضم 4 حارات فى كل اتجاة ليستوعب حركة السيارات والضغط المستمر على هذا المحور خاصة اوقات الذروة .

واضاف أنه الإنتهاء من أعمال الرصف بمحور فؤاد عزيز غالى بطول 2 كم و ماتم به من أعمال الإزالات و المخالفات و توسيع المحور من 7متر لكل اتجاه الى 12.5متر لكل اتجاه بالاضافة الى عمل ساحات انتظار بعرض 6 متر ليصبح الموازى الرئيسى للشارع التجارى (عثمان احمد عثمان و الربط بالطريق الدائرى مرورا بكامل حى ثالث و شارع عطية أحمد عطية (مجمع المحاكم ) وحتى شارع شبين الكوم ) ليصبح إجمالى طول المحور الذى تم تطويره على ثلاث مراحل بطول 5.2كم مزدوج من شارع هدى شعراوى بحى ثان مرورا بشارع العشرينى و مجمع المحاكم قاطعا محور صبرى مبدى و شارع فؤاد عزيز غالى لتستغرق رحلة السير فى هذا المحور حوالى 12 دقيقة بدلا من حوالى 5p دقيقة قبل أعمال التطوير، بالاضافة الى خلق ساحات انتظار للسيارات، لمنع التزاحم و الانتظار المخالف.

وأشار الشيمى أن تكلفة تنفيذ الاعمال بمحور فؤاد عزيز غالى، قد بلغت 10 مليون جنيه تشمل ساحات الإنتظار، التى تم استحداثها لتحقيق السيولة المرورية، مؤكدا على إستكمال باقى المحاور طبقا للخطط و للجداول الزمنية المحددة وبالتنسيق التام مع باقى الاجهزة المعنية.



رصف طريق المشير احمد إسماعيل الكاكولا فى الإسماعيلية



رصف طريق المشير احمد إسماعيل الكاكولا فى الإسماعيلية



رصف طريق المشير احمد إسماعيل الكاكولا فى الإسماعيلية



رصف طريق المشير احمد إسماعيل الكاكولا فى الإسماعيلية



رصف طريق المشير احمد إسماعيل الكاكولا فى الإسماعيلية



رصف طريق المشير احمد إسماعيل الكاكولا فى الإسماعيلية



رصف طريق المشير احمد إسماعيل الكاكولا فى الإسماعيلية



رصف طريق المشير احمد إسماعيل الكاكولا فى الإسماعيلية