رئيس جامعة عين شمس يفتتح وحدة زراعة الأعضاء للكبد والكلى والرئة

كتبت ـ أمل علام

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم، وحدة زراعة الأعضاء "الكبد والكلى والرئة" مبنى "ب" والرعاية المركزة "أ" بمستشفى عين شمس التخصصي بعد التطوير، وذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت الرئيس السابق لجامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عبد العزيز عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، ووكلاء الكلية.

موضحا أنه تم تطوير المستشفيات بقيمة 550 مليون جنيه خلال الــ 5 سنوات الماضية، والأعمال التى يتم افتتاحها اليوم للرعاية "أ" ومبنى "ب" بتكلفة 160 مليونا منها قسم زراعة الأعضاء، وأمراض القلب ووحدة الرعاية المتوسطة، وعدد كبير من التخصصات، ورفعنا قدرة الرعاية المتوسطة لتصل إلى 15 سريرا منهم غرفتين عزل لزرع الأعضاء أو زرع النخاع، مضيفا أن لدينا 3 رعايات مركزة تضم رعاية الصدر، والرعاية المتوسطة تصم رعاية الباطنة وعلاج الاورام، ونهدف لتطوير بنك الدم، موضحا انه تم تكلفة الرعاية "ب" بقيمة 100 مليون لزراعة الاعضاء والكلى والقريب العاجل تدخل زراعة الرئة لتنضم الى زراعة الاعضاء.

وأضاف أن قيمة تطوير الرعاية "أ" 60 مليون جنيه، والتى تخدم المريض لما بعد الجراحات مثل زراعة الأعضاء، والجراحات المتخصصة، والعامة، وأنها مصممة على أحدث طراز بالمعايير القياسية، مكونة من 19 سريرا، وبها غرف للعزل، من جانبه قال الدكتور أشرف عمر عبد العزيز عميد طب عين شمس ، احتفلنا بمرور 20 سنة على أول زراعة للكبد ونتمنى أن نحتفل بزراعة الرئة ايضا، ونشكر الجهات الداعمة لتطوير هذه الاقسام بالمستشفى.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن المستشفى هى التى تتحمل العبء ورأينا دور جامعة عين شمس خلال جائحة كورونا وفزنا فى 6 مسابقات على مستوى الجامعات، وكنا مستعدين لجائحة كورونا ، وكل العاملين كانوا لهم دور فى السيطرة على الجائحة، موضحا اننا من اوائل الاجيال التى حضرت افتتاح مستشفى عين شمس التخصصى، مشيرا إلى أن هناك تنافس كبير بين المستشفيات التخصصية الأخرى على مستوى العالم، ونجن مستمرين فى التطوير، حيث سيتم افتتاح مستشفى " أ".