رئيس جامعة القناة يشهد حفل ختام بطولة الجامعات الأولى للكرة الخماسية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن أننا نسعى جاهدين على زيادة خبرات الشباب فالرياضة تنمى العقول البشرية خاصة عقول الشباب و من أجل ذلك فنحن داخل جامعة القناة نفكر دائما بفكر ابتكارى متقدم و متميز.

جاء ذلك خلال حفل الختام الذى نظمته جامعة القناة اليوم للبطولة الأولى للجامعات المصرية للكرة الخماسية البنتابول والذى عقدت خلال الفترة من 24 حتى 26 سبتمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة.

وإشراف عام الدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير الاتحاد المصرى للجامعات، ومحمد حسين رئيس الاتحاد المصرى للكرة الخماسية، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة عبدالله عامر مدير رعاية الشباب و عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.

واضاف الدكتور أحمد زكى فى كلمته أن تنظيم هذه البطولة يعد الملتقى الثانى فى اقل من شهر الذى تنظمه جامعة القناة بعد نجاح ملتقى قناتنا تجمعنا، موضحا أننا من حقنا أن نفخر بحجم الأنشطة الطلابية التى تقدمها جامعة القناة والذى يفوق أى جامعة اخرى رغم الظروف التى تمر بها البلاد من جاحة فيرس كورونا.

وقدم الشكر للجميع وخاصة منظمى البطولة على حسن استقبال الوفود، مشيرا إلى أننا نجاحنا فى تحقيق الهدف من هذا التجمع الجميل من شباب مصر وهو التعارف والتواصل والمنافسة الشريفة وغرس قيم الروح الرياضية ومشاعر الانتماء للوطن.

وفى كلمته أشار الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية أن الرياضة فعلا كما وصفتها القيادة السياسية قضية أمن قومى ونحن هنا نحتفل بأحد اركان الأمن القومى المصرى نظرا لما تقدمه الرياضة من تقارب و محبة و تأثير على الشخصية، و قال إن محمد صلاح يعد قدوة و نموذج يحتذى به بل أصبح سفيرا لمصر بالخارج نظرا لتأثيره على الأفراد بالخارج ، وأكد من خلال هذه البطولة التى تم تدشين لعبة البنتابول بها أنه لا ينظر تحت قدميه بل يسعى إلى إقامة بطولة عالم فى هذه اللعبة داخل أرض مصر، طالبا من جميع المشاركين فى البطولة من شباب الجامعات أن يكون هدفهم هو رفع اسم مصر عاليا فى جميع المحافل الرياضية والحصول على ميدالية عالمية من أجل وطنهم الغالى.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النجاحات والانجازات تتوالى على ارض الجامعة، موضحا أن هذه البطولة تعد هى الأولى على مستوى الجامعات المصرية والتى تم تنظيمها بنجاح باهر على أرض جامعة القناة، وأشار نائب رئيس الجامعة أن جامعة القناة حصلت على الموافقة لتنظيم أول بطولة للجامعات المصرية فى الرماية لتنطلق كاعادتها من ملاعب جامعة القناة .

بينما قال الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية أننا لن نقول أن لدينا اليوم ختام فنحن مستمرين فى العطاء، وقال إننا نشعر أننا جزء من جامعة القناة فهى تملك منظومة متكاملة للنجاح، مشيرا إلى أن لعبة الكرة الخماسية البنتابول تم ضمها للاتحاد الرياضى للجامعات لتكون الاتحاد رقم 41.

ويذكر أن البطولة عقدت على ملاعب جامعة قناة السويس خلال الفترة من 24 حتى 26 سبتمبر الحالى وشارك بها 9 جامعات مصرية هى جامعة عين شمس و المنصورة و المنوفية و بنى سويف و بورسعيد و قناة السويس و دراية بالمنيا الجديدة و سيناء و الجلالة .

وانتهت فعاليات البطولة الأولى بفوز جامعة المنوفية بالمركز الأول وكأس البطولة فى حين جاءت جامعة سيناء فى المركز الثانى وجامعة قناة السويس بالمركز الثالث، وقد شهد حفل الختام تسليم الدروع التذكارية وتكريم الوفود المشاركة و توزيع الجوائز و الميداليات على الفائزين التى جاءت كالاتى فوز الحارس محمد اشرف من جامعة بنى سويف افضل حارس مرمى.

فوز اللاعب معتز ابراهيم محمد من جامعة المنصورة افضل مدافع

فوز اللاعب محمد نبيل عبد المنعم من جامعه بورسعيد افضل لاعب

فوز مصطفى حسن عثمان من جامعة عين شمس افضل مدرب

فوز جامعة دراية بالروح الرياضية

فوز جامعة الجلالة افضل وفد

و فى نهاية الحفل تم تكريم المنظمين على البطولة و تم أخذ الصور التذكارية لجميع الوفود المشاركة.



جانب من حفل ختام البطولة (2)



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة



جانب من حفل ختام البطولة