رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى أعضاء بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة

كتب أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفى، اليوم رئيس وأعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماع - بحسب وكالة الانباء الليبية - مهام البعثة عبر اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية، ودورها في توضيح موقف ليبيا في مختلف القضايا الدولية.

وقد وضع رئيس البعثة، المندوب الدائم لليبية لدى الأمم المتحدة، "طاهر السني"، المنفي في صورة ما تواجهه من تحديات، كما استعرض مشاركاتها لجان الجمعية العامة، والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقد دعا رئيس المجلس الرئاسي ، الجميع للعمل بوتيرة تتوافق مع المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الكثير من الجهد.

يذكرأنه قد أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" قد تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.