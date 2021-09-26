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رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى أعضاء بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:56 ص
رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى أعضاء بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة محمد المنفى
كتب أحمد جمعة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفى، اليوم رئيس وأعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
 
 
وتناول الاجتماع - بحسب وكالة الانباء الليبية - مهام البعثة عبر اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية، ودورها في توضيح موقف ليبيا في مختلف القضايا الدولية.
 
 
 وقد وضع رئيس البعثة، المندوب الدائم لليبية لدى الأمم المتحدة، "طاهر السني"، المنفي في صورة ما تواجهه من تحديات، كما استعرض مشاركاتها لجان الجمعية العامة، والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
 
 
وقد دعا رئيس المجلس الرئاسي ، الجميع للعمل بوتيرة تتوافق مع المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الكثير من الجهد.
 
 
يذكرأنه قد أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" قد تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.
 

وقال المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك، إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

 

وأضاف: "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".

 

وجرى الترويج للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات مريرة حول الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للصحفيين في نيويورك الاثنين إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للإنتخابات.

وأفادت وسائل إعلام أمس الخميس بأن خليفة حفتر، بعد تعليقه مهامه كقائد "الجيش الوطني الليبي"، سيعلن قريبا عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة.

 


محمد المنفى

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المجلس الرئاسي الليبى

أخبار ليبيا

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