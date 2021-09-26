اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الرعاية الصحية: نسعى لتقديم خدمات للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:22 م
رئيس الرعاية الصحية: نسعى لتقديم خدمات للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية جانب من الجولة
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مشروع التأمين الصحي بالإسماعيلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة.

وزار الدكتور أحمد السبكى أقسام الداخلي والعيادات الخارجية والعناية المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي، وقام باستطلاع آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، ضرورة تفعيل النظام الإلكتروني المميكن وآلية سير العمل به داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، مشددا على تذليل كافة التحديات أمام المنتفعين، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة لكافة المنتفعين بالمنظومة، مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورؤيتها التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية لكافة المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي: أن هدف الزيارات الميدانية هو ضمان انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع وتحقيق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة، والاطمئنان على انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتأكد من جاهزية وكفاءة المنشأة وتوافر كافة المستلزمات والأدوية بها، إضافة إلى تحفيز القوى البشرية على القيام بعملهم، ومعرفة التحديات التي قد تواجههم، وذلك بما يضمن تلبية احتياجاتهم علاوة على ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية المتكاملة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وخدماتها الصحية.

ووجه السبكي كافة العاملين ورؤساء الأقسام داخل المجمع، بضرورة متابعة جاهزية الأقسام وتوافر مخزون من المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي، مقام على مساحة 71.400 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 354 سرير داخلي وطوارئ ورعاية وإفاقة، قسطرة القلب، بالإضافة إلى 16سريرا للعمليات وللولادة الطبيعي، فيما يخدم المجمع جميع أهالي محافظة الإسماعيلية البالغ عددهم 1.400مليون مواطن.

 


الرعاية الصحية

الاسماعيلية

التأمين الصحي الشامل

التامين الصحى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تكشف الوضع الوبائي قبل ذروة الموجة الرابعة لكورونا.. "علمية كورونا": توفير الأدوية الجديدة أنقذ أرواحا كثيرة.. حسام حسنى: اللقاحات أحبطت انتشار الفيروس وقلصت الوفيات.. وتلقيح 50% من المواطنين نهاية العام

الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:00 م

الصحة تطلق حملة "معا نطمئن" بــ 3 محافظات .. اعرف التفاصيل

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:56 م

الصحة: ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لــ84.4%

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:53 م

الصحة: الطفل المدخن سلبيا يستنشق 50 مادة مسرطنة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة