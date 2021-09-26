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أكرم القصاص
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خلال 24 ساعة.. المغرب يسجل 35 حالة وفاة و 734 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 05:45 م
خلال 24 ساعة.. المغرب يسجل 35 حالة وفاة و 734 حالة إصابة جديدة بكورونا فيروس كورونا
(أ.ش.أ)

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 734 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى929305 إصابة في المملكة.

وأوضحت الوزارة، في الحصيلة اليومية الخاصة بتطورات الحالة الوبائية جراء فيروس كورونا في المملكة، أن مجموع حالات التعافي من الفيروس المستجد قد ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 898672 حالة، بزيادة 1420حالة شفاء جديدة.

ووفق المصدر ذاته، فتم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من أمس السبت والرابعة من عشية يومه الأحد، ليصبح إجمالي الوفيات إلى14167 حالة.

وأشارت الوزارة في نشرتها إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 16466حالة، منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، بالمملكة في شهر مارس المنصرم.

في المقابل ذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين خضعوا لتلقيح كورونا الجرعة الأولى بلغ 21931087 شخصا ، بينما بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من عملية التلقيح بخصوص الجرعة الثانية بلغ 18375508من بداية عملية التلقيح بالمملكة.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والامتثال لقرارات السلطات بكل وطنية ومسؤولية لمحاصرة الوباء، والتصدي لانتشاره.

 

 

 

 


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