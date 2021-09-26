اليوم السابع
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الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:21 ص
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حياة كريمة بأسوان.. الكشف الطبى على 1928 مواطنا بقريتى إبريم وفارس.. صور

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:01 ص
حياة كريمة بأسوان.. الكشف الطبى على 1928 مواطنا بقريتى إبريم وفارس.. صور قافلة طبية
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على قيام مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية مجانية بقريتى إبريم بنصر النوبة، وفارس بكوم أمبو، فى إطار متابعته المتواصلة للجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من أجل تحسين الظروف المجتمعية للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف القرى المستهدفة وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأن أعمال القافلة إستمرت لمدة يومين في كل قرية واستهدفت توقيع الكشف الطبى على (1928) مواطنا، وذلك فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، موضحاً بأن القافلة تضمنت أيضاً عقد عدد من ندوات التوعية لأهالى القريتين.

 

الكشف على طفل
الكشف على طفل

 

قافلة طبية
قافلة طبية

 


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