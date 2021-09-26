حصر الأراضى والمنشآت الصناعية غير المستغلة وتقنين أوضاعها فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد لمحافظة المنوفية، اجتماعًا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لبحث آلية حصر الأراضى والمنشآت الصناعية بنطاق المحافظة وحضر اللقاء العقيد محمد أبو سعدة ممثل الرقابة الإدارية، واللواء وليد محمد هلال رئيس جهاز مدينة قويسنا، وبسيونى عيد رئيس حركة جهاز مدينة السادات، وعصام عبد السلام رئيس المنطقة الحرة بشبين الكوم، وخالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ومديرى المديريات الخدمية بقطاعات (المياه والصرف الصحى والكهرباء، والضرائب العامة والعقارية، ومركز المعلومات، والشئون القانونية بالمحافظة).

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لحصر الأراضى الغير مستغلة وإعادة تفعيل المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية وفى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بحصر جميع المشروعات والمنشآت الصناعية وتيسير إجراءات تراخيصها، وكذا حصر الأراضى الغير مستغلة وبحث أسباب عدم تشغيلها لإعادة تأهيلها أو سحبها من المستثمرين الغير جادين.

وأكد السكرتير المساعد على بدء تفعيل قرار محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد وعضوية كل من رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومدير خدمة المستثمرين وممثل عن كل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والضرائب العامة والعقارية والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية على أن تكون مهمة اللجنة حصر الأراضى والمنشآت الصناعية بنطاق المحافظة وإعداد قاعدة بيانات لها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعزيز الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى ومتابعة العقبات التى تواجههم وسرعة إيجاد حلول مناسبة لها بما يسهم فى مساعدة المستثمرين على إنشاء وإقامة مشروعات جديدة تساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب.

كما تناول الاجتماع التوجيه بإعداد حصر لقطع الأراضى التى تم تخصيصها ولم تستغل ودراسة أسباب عدم استغلالها، وإعداد تقريرًا مفصلًا عن نتيجة الحصر على أن يكون شاملًا الحلول والمقترحات التى تم حصرها من أصحاب المصانع والمشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأراضى الغير مستغلة لسحبها من المستثمرين الغير جادين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى مساندة جميع القطاعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لفتح مجالات عمل جديدة ودفع عجلة التنمية للنهوض بأبناء المحافظة.