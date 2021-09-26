حديقة حيوان تعدم أكبر دب قطبى فى أمريكا الشمالية بسبب سوء حالته الصحية

كتب محمد شعلان

نفذت حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، عملية قتل وإنهاء حياة أكبر دب قطبي عمرا في حدائق الحيوانات بأمريكا الشمالية، عن عمر 36 عاما، ولجت إلى عملية القتل الرحيم لهذه الحيوان المسن بسبب سوء حالته الصحية، وفق ما نقلت روسيا اليوم.



صورة الدب القطبى

وأعلنت حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي بولاية ويسكونسن، الخبر في بيان على صفحتها بموقع "فيس بوك"، قائلة: "بقلب حزين نعلن وفاة الدب سنو ليلي. بسبب تدهور صحتها ، تم قتلها بطريقة إنسانية أمس.. كانت في السادسة والثلاثين من عمرها، وكانت أكبر دب قطبي في مجال رعاية الإنسان في أمريكا الشمالية، وأظهرت الرعاية الممتازة التي قدمها فريقها".

ووفقا لجمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية في الولايات المتحدة الامريكية، يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للدببة القطبية التي لا تعيش طليقة، 23.4 عام، أما الدببة القطبية التي تعيش في البرية، فيتراوح هذا المؤشر بين 15 و 18 عاما في المتوسط.