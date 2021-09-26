تقنين أوضاع الورش والمحلات الصناعية غير المرخصة بالمناطق السكنية في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمتابعة حصر الورش الحرفية والمحلات الصناعية غير المرخصة بالمناطق السكنية بمراكز ومدن وقري المحافظة، بهدف تقنين أوضاعها حرصا على حقوق الدولة وسلامة وحقوق المواطنين، وذلك تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية رقم 550 لسنة 2021.

وأوضح نائب المحافظ، أن القرار الذي أصدره المحافظ أكد قيام اللجنة بأعمال الحصر الشامل لكافة المنشآت الصناعية العشوائية غير المرخصة بنطاق الوحدات المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج عمل وجدول زمني كمرحلة أولى لمرور اللجنة بعدد من المراكز، تشمل ميت غمر وأجا والسنبلاوين والمنصورة لتنفيذ الحصر المطلوب والتيسير أيضا على أصحابها لتقنين أوضاعهم.

وأكد نائب المحافظ أن الهدف من أعمال اللجنة هو الحصر ومساعدة أصحاب هذه المنشآت، للسير في إجراءات تقنين الأوضاع أو استكمال تلك الإجراءات، حرصا على البيئة المحيطة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمساكن المتواجدة بها هذه الورش والمحلات على مستوى المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي التفتيش والمتابعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والأمن الصناعي بالقوي العاملة والضرائب العامة والعقارية والتأمينات الاجتماعية وشئون البيئة والمخلفات، ونواب رؤساء المراكز والمدن ومسئولي التراخيص بالوحدات المحلية المختصة.