اليوم السابع
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الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:38 م
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تعليم الغربية تعقد لجنة اختبارات المتقدمين لترشيح موجه أول بالتعليم الفنى

الأحد، 26 سبتمبر 2021 03:05 م
تعليم الغربية تعقد لجنة اختبارات المتقدمين لترشيح موجه أول بالتعليم الفنى لجنة اختبارات المتقدمين لترشيح موجه أول
الغربية - مصطفى عادل

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عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كلا من مدير عام التعليم الفنى، ومديرى إدارات التعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى، والشئون القانونية وممثل نقابة المعلمين، لجنة اختبارات المتقدمين لترشيح موجه أول لوظائف التوجيه الفنى العلمى بنوعيات التعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجاري.

وأجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت فى الاول من يوليو 2021 عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.

 

 

 


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