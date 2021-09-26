تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الرابع من سبتمبر

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.1%، وجاءت شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.107 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 975.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 848.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 834.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.7%.

وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 589.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 582.8 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 478.1 مليون جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 475.6 مليون جنيه، و 441.7 مليون جنيه، بنسبة 4.4%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.