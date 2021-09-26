تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 16.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 731.3 مليون جنيه، يليه سهم " المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 78.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 478 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول بلغ 4.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 223.4 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول 4.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 188.7 مليون جنيه، ثم "الإسماعيلية مصر للدواجن" بحجم تداول 14.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 186.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "حديد عز"، بحجم تداول بلغ 10.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 147.1 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 13.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 140.1 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 24.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 135.7 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول 8.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 133.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول بلغ 6.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 127.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 10642.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2763.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.72% ليغلق عند مستوى 3722.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 3.58% ليغلق عند مستوى 13017.99 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4241.54 نقطة.