اليوم السابع
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تركي آل الشيخ يعلن عن موعد انطلاق موسم الرياض 20 أكتوبر المقبل وبرامج الأنشطة والفعاليات الضخمة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:25 ص
تركي آل الشيخ يعلن عن موعد انطلاق موسم الرياض 20 أكتوبر المقبل وبرامج الأنشطة والفعاليات الضخمة تركى آل الشيخ

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حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية فى المملكة العربية السعودية، على تشويق جمهور موسم الرياض، بمقطع فيديو ترويجي للموسم الجديد، والمزدحم بعدد كبيرا من الأنشطة والفاعليات ينتظرها الجمهور السعودى من ناحية، والسائحون الذين يأتون إلى المملكة من معظم دول العالم لمتابعة موسم الرياض من ناحية ثانية.
 
 
وضم الفيديو الترويجي الذى نشره رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، بعض التفاصيل التى سيضمها موسم الرياض هذا العام، والتى ستقام فى 14 منطقة وستحتوي على 70 حفلة غنائية، و70 مقهي، و350 عرضا مسرحيا، و18 مسرحية عربية، و100 تجربة تفاعلية، و6 مسرحيات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و200 مطعم، ومصارعة حرة، و10 معارض عالمية، ومباراتين عالميتين.
 
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وأعلن تركى آل الشيخ عن موعد انطلاق حفل موسم الرياض والمقرر له يوم 20 أكتوبر المقبل، وكتب "ننتظركم بإذن الله يوم 20 اكتوبر في حفل افتتاح ومسيرة موسم الرياض،  تفاصيل الموسم سيعلن عنها في المؤتمر الصحفي يوم ٤ اكتوبر ان شاءالله، مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة، وحشتونا".
 
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تركى آل الشيخ

موسم الرياض

هيئة الترفيه الرياض

السعودية

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