تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (6) سفن وتم تداول (41000) طن بضائع و(382) شاحنة وشملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(143) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (39000) طن بضائع و(239) شاحنة .

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة Global Mermaid وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة لإندونيسيا والسفينتين دليلة والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة بنياس وعلى متنها 50 سيارة متجهة لجدة .