اليوم السابع
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انطلاق الاجتماعات التحضيرية لإعداد استراتيجية للقضاء على الفقر فى فلسطين

الأحد، 26 سبتمبر 2021 12:35 م
انطلاق الاجتماعات التحضيرية لإعداد استراتيجية للقضاء على الفقر فى فلسطين هيفاء أبو غزالة
بيشوى رمزى

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انطلقت، اليوم الأحد، الاجتماعات التحضيرية لإعداد تصور حول استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لدولة فلسطين، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

صرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن هذا الاجتماع الهام جاء تلبية لطلب دولة فلسطين في إطار تنفيذ قرار القمة العربية التنموية باعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لتقديم كافة أوجه الدعم لدولة فلسطين.

أوضحت أبو غزالة، أنه شارك في الاجتماع الوزير أحمد مجدلاني – وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، الذي حرص على ترأس وفد بلاده تأكيداً على الاهتمام بإعداد تلك الاستراتيجية خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها دولة فلسطين واستمرار ممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونهب مكتسبات ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وذكرت أبو غزالة أن الاجتماع عُقد على مدى يومين بحضور كافة الوزرات المعنية بدولة فلسطين وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية ووحدة السياسات بمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات المعنية في دولة فلسطين، حيث تم التشاور في كافة التفاصيل الفنية ذات الصلة، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على التصور المبدئي للاستراتيجية وعلى أن تستكمل باقي الإجراءات ذات الصلة ضمن الحكومة الفلسطينية، تمهيداً لتنفيذها على الأرض في أقرب الآجال.

 

 


فلسطين

الجامعة العربية

إسرائيل

الأردن

عمان

الأمين العام لجامعة الدول العربية

احمد أبو الغيط

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